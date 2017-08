Der australische Bergbaukonzern Fortescue Metals Group Ltd. (ISIN: AU000000FMG4) wird den Aktionären für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 eine Schlussdividende in Höhe von 0,25 AUD ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (0,12 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 108 Prozent. Fortescue Metals zahlt seine Dividende üblicherweise in 2 Tranchen, einer Zwischen- und einer Schlussdividende, aus. Die Schlussdividende soll am 3. Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...