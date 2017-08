HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB rät den Aktionären des Arzneimittelherstellers Stada nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot von Bain und Cinven nicht mehr zur Annahme von deren Offerte, sondern zum "Verkaufen" der Aktie am Markt. Das Kursziel hob Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Montag von 66,00 auf 66,25 Euro an, womit es nun der Offerte der beiden Finanzinvestoren entspricht. Der hohe Aktienkurs impliziert seiner Ansicht nach die Erwartung am Markt, dass die neuen Eigentümer den Unternehmenswert kräftig steigern können. Darauf zu setzen sei aber mit erheblichen Risiken verbunden, "und bereits der Übernahmepreis bedeute eine üppige Prämie auf den von Übernahmeüberlegungen unbeeinflussten Aktienkurs"./gl/ajx

Datum der Analyse: 21.08.2017

