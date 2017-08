Unterföhring (ots) - Da kullern die Tränen: Die Bewohner im "Promi Big Brother"-Haus erzählen sentimentale Familiengeschichten, nach dem Auszug von Sarah Knappik stellen sich Lästernachwehen ein, Evelyn und Willi starten einen neuen Anlauf im Bett und im "Nichts" macht der akute Zigarettenmangel die Bewohner erfinderisch. "Promi Big Brother" erzielt in der Late Prime am Sonntag in SAT.1 gute 11,8 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre).



Was passierte in der Live-Show? Im "Alles" muss ein Bewohner zum Live-Duell "Melonen Crash" antreten und seinen Status verteidigen. Der Luxus-Bereich einigt sich auf Eloy, er tritt in der Duell-Arena gegen Kickboxer Michael Smolik an und verliert das Duell. Eloy wechselt sofort ins "Nichts". Bei den anschließenden Nominierungen dürfen die Bewohner nur einen Mitbewohner aus ihrem Bereich auf die Exit-Liste setzen; Claudia Obert und Eloy de Jong erhalten die meisten Stimmen. Doch am Sonntag muss niemand das "Promi Big Brother"-Haus verlassen: Während des Live-Duells kam es offenbar zu einem Fehler in der Zeitmessung. Big Brother überprüft das Duell nachträglich im Detail. Bis zum endgültigen Ergebnis bleiben die bisherigen Nominierungsstimmen der Bewohner bestehen. Bei einem Duell-Sieg von Eloy wird die Nominierung wiederholt. Die Telefonleitungen für das Exit-Voting waren für die Zuschauer noch nicht geöffnet.



Aktuelle Bewohner im "Alles": Evelyn Burdecki, Willi Herren, Claudia Obert, Milo Moiré, Steffen von der Beeck



Aktuelle Bewohner im "Nichts": Jens Hilbert, Sarah Kern, Dominik Bruntner, Eloy de Jong (vorläufig)



