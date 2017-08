Lieber Christian Kern! Ich kann nicht bis zum 15. Oktober warten - ich hole mir schon jetzt, was mir zusteht: und zwar Ihre Rolle! Ich bin nämlich Schauspieler wie Sie: In über drei Jahrzehnten als Sportjournalist habe ich den Österreichern vorgemacht, dass ein Damenslalom in der ungarischen Steppenlandschaft das wichtigste internationale Ereignis nach der Invasion der Alliierten in der Normandie ist, und dass in unserer Bundesliga tatsächlich Fußball gespielt wird. Sie, Herr Kollege Kern, mimen jetzt in einem Filmchen den US-Präsidenten - auch nicht schlecht! Mir gefällt vor allem die vierte Staffel dieser Serie, in der das "House of Cards" fast zusammenbricht. "Wir stiften Chaos. Mehr als Chaos", meinte da First...

