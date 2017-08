BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat sich erneut verärgert über die Autoindustrie gezeigt. Sie sei "sauer" über das, was in der Diesel-Affäre passiert sei, sagte die CDU-Vorsitzende am Montag bei einem live übertragenen Interview der Bild-Zeitung. "Der Vertrauensverlust, der bleibt einfach", sagte Merkel.

Merkel machte deutlich, dass sie es nicht gerecht fände, wenn den verantwortlichen Managern wie üblich Boni gezahlt würden. Sie wisse aber nicht, wie die Aufsichtsräte bei Boni vorgehen werden, sagte Merkel. "Ich finde, da sollte sensibler vorgegangen werden", sagte die Kanzlerin.

Merkel erklärte, es werde einen zweiten Diesel-Gipfel geben, "an dem ich teilnehmen werde". Gleichzeitig betonte die Regierungschefin, dass sie gegen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sei.

