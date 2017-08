Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bei der Buchung von Geschäftsreisen achten deutsche Unternehmen am meisten darauf, dass die Sicherheit ihrer Mitarbeiter auf Reisen größtmöglich gewährleistet ist. Dieser Aspekt spielt sogar eine größere Rolle als Zeit- und Kostenersparnis, ergab die Studie "Chefsache Business Travel" von Travel Management Companies im Deutschen ReiseVerband (DRV).



Bei der Umfrage, die im Frühjahr 2017 durchgeführt wurde, haben 85 Prozent der Führungs- und Fachkräfte von 250 Unternehmen angegeben, dass ihnen die Sicherheit ihrer Mitarbeiter am wichtigsten ist. "Angesichts der wachsenden Anzahl von Krisenherden in der Welt und auch des gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses der Menschen in Deutschland steht für Unternehmen verständlicherweise die Sicherheit ihrer Mitarbeiter auf Reisen an oberster Stelle", sagt Andreas Neumann, Geschäftsführer von DERPART und gleichzeitig Kampagnenpartner der DRV-Initiative Chefsache Business Travel. "Die Geschäftsreisebüros haben ihr Angebot entsprechend durch zusätzliche Serviceleistungen, z. B. Tracking-Tools oder Verhaltensempfehlungen in Krisenregionen, erweitert. So können Geschäftsreisende beispielsweise per App im Gastland geortet werden und in Notlagen Hilfe anfordern."



Vor allem große Unternehmen verlassen sich auf Geschäftsreisebüros



Die überwiegende Mehrheit (78 Prozent) der deutschen Unternehmen ab 250 Mitarbeitern wickelt ihre Buchungen über professionelle Geschäftsreisebüros ab. Bei Firmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern sind es sogar 86 Prozent. Im Branchenvergleich nutzen vor allem Handelsunternehmen den Service von Geschäftsreisebüros (92 Prozent). Die drei Hauptvorteile bei der Zusammenarbeit sind nach Ansicht der Unternehmen die effiziente Abwicklung von Buchungen sowie Zeit- und Kostenersparnisse.



Schnelles und stressfreies Reisen wird oft gewünscht



Darüber hinaus ist es vielen Firmen (84 Prozent) sehr wichtig, dass die schnellste Reiseverbindung recherchiert und gebucht wird. Ebenso von Bedeutung sind Komfort und stressfreies Reisen, wie beispielsweise genügend Zeit zum Umsteigen (84 Prozent) sowie die Einhaltung der Reiserichtlinien (84 Prozent).



Kunden von Geschäftsreisebüros schätzen außerdem die Flexibilität bei Umbuchungen und Stornierungen. "Da Geschäftstermine auch mal sehr kurzfristig verlegt werden müssen, nehmen insbesondere kleinere Unternehmen diesen Service gerne in Anspruch", sagt Neumann. "Denn kurzfristige Umbuchungen können firmenintern oft nur schwer umgesetzt werden." Reisebüro-Kunden sind außerdem etwas kostenbewusster: Sie achten verstärkt darauf, dass die preisgünstigste Verbindung gewählt wird (72 Prozent) und dass Übernachtungen vermieden werden (51 Prozent).



Zur Studie "Chefsache Business Travel 2017"



Die Studie "Chefsache Business Travel 2017" wurde im Auftrag des Deutschen ReiseVerbands (DRV) durchgeführt. 110 Geschäftsführer, die selbst regelmäßig auf Geschäftsreisen sind, sowie 110 geschäftsreisende Führungs- und Fachkräfte aus Unternehmen ab 250 Mitarbeitern wurden dafür zum Thema Geschäftsreisen befragt. Die Daten sind im Februar und März 2017 erhoben worden.



Über die Kampagne "Chefsache Business Travel"



Auf Geschäftsreisen setzen Unternehmen ihre wichtigste Ressource ein: den hochqualifizierten Mitarbeiter. Mehr als 80 Prozent schicken ihre Mitarbeiter mit dem Ziel auf Reisen, Geschäftsabschlüsse unter Dach und Fach zu bringen oder zumindest vorzubereiten. Der effizienten Gestaltung von Geschäftsreisen im Unternehmen misst die Chefetage jedoch trotzdem oft keine strategische Bedeutung zu. Dabei wird diese Aufgabe immer komplexer. Nicht nur Kosten, sondern auch andere Kriterien wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Sicherheit gilt es zu beachten.



Ziel der Initiative von Travel Management Companies im DRV ist es, Geschäftsreisen als strategisches Managementthema zu verankern und den Nutzen eines professionellen Geschäftsreisemanagements in Zusammenarbeit mit den Geschäftsreisebüros auf Entscheiderebene besser bekannt zu machen.



Die Kampagne Chefsache Business Travel wird von den Travel Management Companies FIRST Business Travel, BCD Travel, Lufthansa City Center, American Express GBT, CWT, FCM Travel Solutions, DERPART Travel Service sowie der Fluggesellschaft Lufthansa getragen.



Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter www.chefsache-businesstravel.de.



OTS: DRV Deutscher ReiseVerband e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/106972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_106972.rss2



Pressekontakt: Torsten Schäfer, Pressesprecher Telefon: (030) 2 84 06-20, E-Mail: presse@drv.de