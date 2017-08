Berlin (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



Er ist einer der erfolgreichsten Boxer aller Zeiten. Von seinen 69 Kämpfen gewann er 64 - die meisten davon vorzeitig durch K.O. und er heimste sogar olympisches Gold ein: Wladimir Klitschko. Der Ex-Boxer ist aber auch ein erfolgreicher Geschäftsmann, hat einen Doktortitel und im letzten Jahr außerdem einen eigenen Studiengang an der Universität St. Gallen ins Leben gerufen. Dort vermittelt er die Grundlagen des sogenannten "Challenge Management". Sein darauf basierendes Erfolgsrezept möchte er nun mit seinem inspirierenden Buch "Challenge Management - was Sie als Manager vom Spitzensportler lernen können" an alle weitergeben. Das Ganze gibt's auch zum Anhören - vorgelesen von Matthias Lühn und mit dem Vorwort und Danksagung von Wladimir Klitschko höchstpersönlich. Jessica Martin mit unserem Audible-Hörbuch-Tipp der Woche.



Sprecherin: Im Leben und Alltag tauchen immer mal Hürden auf. Und dann heißt es: aufgeben oder weitermachen.



O-Ton 1 (Challenge Management, 24 Sek.): 'Failure is not an option!' Diese Überzeugung hat mich im Sport seit meiner ersten Niederlage begleitet. Für mich als Profisportler gab es seitdem nur eine Option: nämlich in den Ring zu steigen, um zu siegen. Sonst hätte ich gar nicht erst in den Ring steigen, geschweige denn den Kampf gegen einen Gegner aufnehmen müssen.



Sprecherin: Das gilt für Spitzensportler genauso wie zum Beispiel für den Manager. Nur das eben die jeweiligen Gegner und Probleme andere sind.



O-Ton 2 (Challenge Management, 23 Sek.): Wie viele Jobs wird die Digitalisierung kosten, wie viele Ältere oder schlechter Ausgebildete abhängen? Genau dasselbe könnte ich mich in abgewandelter Form fragen: Würde mich mein nächster Gegner bloßstellen oder provozieren? Würde er mich besiegen, weil er jünger und fitter ist? Und was sollte ich tun, wenn ich nicht mehr boxen würde?



Sprecherin: Wichtig ist nur eins: Jeder Einzelne hat sein Schicksal selbst in der Hand.



O-Ton 3 (Challenge Management, 19 Sek.): Es gibt keine Probleme, lediglich Herausforderungen. Nur müssen wir bereit sein, sie zu erkennen, zu bewerten und zu bewältigen. Gelingt uns das einmal nicht, muss dies nicht gleichbedeutend mit einer Niederlage sein. Vielleicht müssen wir dann nur unser Ziel ändern.



Sprecherin: Und Wladimir Klitschko weiß, wovon er spricht.



O-Ton 4 (Challenge Management, 18 Sek.): Auch als Geschäftsmann handhabe ich es ähnlich. Bin ich mit einer Investition auf die Nase gefallen, analysiere ich die Gründe, ziehe meine Schlüsse daraus und entscheide über weitere Schritte. Es ist menschlich, einen Fehler zu machen. Ihn zwei- oder mehrmals zu begehen, kommt einer Dummheit gleich.



Abmoderationsvorschlag:



Aus Niederlagen lernen, langfristig planen und kontinuierlich Leistung bringen: Das sind die Eckpfeiler von Wladimir Klitschko Lehre. Die vielen Anekdoten und Beispiele aus seinem Leben machen das Ganze spannend, anschaulich und hörenswert.



