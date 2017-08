BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit um den Verkauf der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin befürwortet Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries eine Stärkung der Lufthansa . "Ich würde es begrüßen, wenn die Lufthansa größere Anteile von Air Berlin übernimmt", sagte die SPD-Politikerin dem "Handelsblatt" (Montag). Die Lufthansa sei "ein Champion im Luftverkehr", sagte Zypries.

Zuvor hatte sich auch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) für eine starke Rolle der Lufthansa ausgesprochen. Eine Komplett-Übernahme durch den Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl lehnt der Bund ab. Neben der Lufthansa gelten die britische Billiglinie Easyjet , Tuifly sowie die Thomas-Cook-Tochter Condor als aussichtsreichste Kandidaten.

Der Bund ist nach eigenen Angaben nicht an den Verhandlungen beteiligt und steuert sie auch nicht. Für ihren Brückenkredit an Air Berlin in Höhe von 150 Millionen Euro wurde die Bundesregierung unter anderem von Ryanair stark kritisiert./elm/DP/fbr

