FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.08.2017 - 11.00 am



- BERENBERG INITIATES JACKPOTJOY WITH 'BUY' - TARGET 1000 PENCE - BERENBERG RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 4600 (4450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 335 (330) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PT TO 1300 (1360) PENCE - 'CONVICTION BUY' - HSBC CUTS BRITISH LAND CO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 678 (738) PENCE - HSBC RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 745 (715) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HIKMA TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 1045 (1390) PENCE - JEFFERIES RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 523 (511) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CAPITAL CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 285 (310) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES IMPERIAL BRANDS TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - RBC CAPITAL RAISES IMPERIAL BRANDS-KURSPRICE TARGET TO 3600 (3500) PENCE - RBC CAPITAL RAISES NEXT PLC TARGET TO 4200 (4000) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob