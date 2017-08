Berlin (ots) - Einen Monat vor der Bundestagswahl hat der Selbständigenverband "Liberaler Mittelstand Bundesverband e.V." den Parteien auf den Zahn gefühlt. Die im Bundestag und in Landesregierungen vertretenen Parteien wurden mit "10 Maßnahmen die die nächste Bundesregierung umsetzen muss" konfrontiert. Mit Ausnahme der SPD, die keine Antworten auf die Bedürfnisse des Mittelstands zur Verfügung gestellt hat, standen alle anderen Parteien Rede und Antwort.



SPD verweigert Antwort - Alle wollen digitale Netze aus- und Bürokratie abbauen



Der Bundesvorsitzende des Liberalen Mittelstands Thomas L. Kemmerich hat heute in Berlin die Positionen der Parteien vorgestellt. "Es ist erfreulich zu sehen, dass es mittelstandspolitische Themen gibt, bei denen offenbar alle Parteien an einem Strang ziehen", erklärte Kemmerich. So bekannten sich CDU/CSU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke einmütig zum digitalen Netzausbau und zum Bürokratieabbau. "Natürlich sind die Gewichtungen und Wege dorthin unterschiedlich." Doch schon bei der Geld-, Währungs- und Steuerpolitik offenbarten sich bei den Parteien höchst unterschiedliche Nähe und Distanz zu den Bedürfnissen des Mittelstands, erklärte Kemmerich. "Eines steht fest: wir brauchen dringend weitaus mehr Unternehmer-Sachverstand in den Parlamenten."



Wie sich die im Bundestag und Landesregierungen vertretenen Parteien zu den zehn Maßnahmen, die die nächste Bundesregierung nach Ansicht des Liberalen Mittelstands umsetzen sollte, im Einzelnen positionieren, kann man auf der Webseite www.liberaler-mittelstand.de nachlesen.



