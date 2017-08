Frankfurt - Die internationalen Bondmärkte verabschiedeten sich mit einem freundlichen Unterton ins Wochenende, berichten die Analysten der Helaba.Das politische Chaos in den Vereinigten Staaten sowie der Anschlag in Barcelona hätten Anleger in den sicheren Hafen qualitativ hochwertiger Staatsanleihen getrieben. Die gute Stimmung bei den US-Verbrauchern sei kaum ins Gewicht gefallen. Alle Augen würden sich auf das in dieser Woche stattfindende Notenbanktreffen in Jackson Hole richten. Die Hoffnungen auf neue Erkenntnisse zum weiteren Kurs der EZB seien zuletzt jedoch deutlich gesunken.

Den vollständigen Artikel lesen ...