Paris - Die Vorsicht der Anleger wegen des fortgesetzten Politik-Chaos in der US-amerikanischen Trump-Regierung hat auch zum Wochenbeginn an den europäischen Börsen überwogen. Der Euro-Stoxx-50 gab am Vormittag um 0,34 Prozent nach auf 3434,44 Punkte und weitete damit die jüngsten Verluste noch etwas aus. Seit Anfang Mai schon befindet sich der europäische Leitindex in einem leichten Abwärtstrend und büsste seitdem rund 6 Prozent ein.

"Die politischen und geopolitischen Risiken lasten weiterhin auf der Risikoneigung", schrieb Craig Erlam vom Broker Oanda in einem Marktkommentar. Hierzu zählte der Analyst zuvorderst den Konflikt zwischen Nordkorea und den USA sowie die unberechenbare Lage im Weissen Haus in Washington.

Auch die anderen europäischen Indizes gaben am Montag weiter nach. Der französische CAC-40-Index verlor 0,41 Prozent auf 5092,94 ...

