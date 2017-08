Die Politik spielt weiter eine große Rolle an den Märkten. Gerade US-Präsident Donald Trump sorgt immer wieder für Bewegung an der Wall Street und in der Folge auch am deutschen Aktienmarkt. Für Jochen Stanzl von CMC Markets stellt sich in den nächsten Wochen vor allem die Frage nach der Anhebung der Schuldengrenze. "Die Debatte dürfte keine leichte werden, wird von den Märkten derzeit noch komplett ignoriert. Ich meine aber, dass das ein großes Thema werden wird an den Börsen", so Stanzl. Den DAX sieht der Experte derzeit in einem intakten Abwärtstrend. Außerdem geht Stanzl im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole zum Ende der Woche ein.