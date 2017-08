Liebe Leser.

im Geschäftsjahr 2016 sicherten DO & CO innovative Produkte, neue Kunden und zahlreiche Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz ein solides Ergebnis. Belastet durch Sonderkosten war der Gewinn zwar unter dem sehr hohen Vorjahresergebnis, aber Sie haben dennoch eine Dividende von 85 Cent je Aktie erhalten.

DO & CO ist der Gourmet der Lüfte

Die DO & CO Restaurants & Catering AG ist ein internationaler Anbieter von Catering-Dienstleistungen mit Sitz in Wien. Das ... (Jens Gravenkötter)

