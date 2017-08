Do&Co verliert nach dem zweistelligen Abgang am Freitag aktuell erneut rund 7 Prozent und ist unter 50 Euro.Wir haben in zwei Tranchen eine spekulative Position im wikifolio aufgebaut. Zum einen lebt die ATX-Chance (was sich bis Monatsende entscheidet), zum anderen kommt man auch dem tiefsten Kursziel (Kepler Cheuvreux, 45) schon nahe. Die Angst, dass Turkish Airlines aufgegeben werden könnte, wenn die Mindest-Fixmarge nicht so bleibt wie früher, ist momentan Thema. British Airways als grosser und unterschätzter Pluspunkt. https://s.atms.at/nopsd3 Die Nachricht ging um 11:25 via http://www.boerse-social.com/whatsapp an die Bezieher.

