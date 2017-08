Alle sind sich einig, dass das Vorsorgesystem mit den drei Säulen (AHV, berufliche und private Vorsorge) reformbedürftig ist. Ebenfalls einig sind sich alle, dass die demografische Entwicklung die Weiterführung der AHV in der bekannten Form und ohne massive Kürzungen verunmöglicht. Zur Sanierung gibt es eigentlich nur ganz wenige Stellschrauben: Kürzung der Leistung, Erhöhung der Beiträge, Verminderung der Bezugsdauer. So weit, so klar. Und nun beginnt der Bau potemkinscher Dörfer und zwar seitens der Befürworter und der Gegner.

Alle wissen es, nur sagen will es niemand: Um die Weiterführung des gewohnten Lebensstils ohne allzu grosse Einschränkungen auch im Alter zu gewährleisten, muss signifikant länger gearbeitet werden und die private Vorsorge wird eine viel bedeutendere Rolle spielen. Das sind schlechte Nachrichten für gering Verdienende, die wenig ansparen und keine eigene Immobilie haben, da deren Hauptquelle die beiden ersten Säulen sind. Die AHV ist chronisch unterfinanziert wegen der sich wandelnden Demografie (immer weniger Junge, immer mehr Alte), die zweite Säule erfüllt die gemachten Versprechen momentan mit einem unrealistisch hohen Umwandlungssatz und lässt ebenfalls die Jungen dafür bluten. Alle Parteien stünden vor dem Dilemma, Teile ihrer Anhänger enttäuschen zu müssen: Die Jungen, die eine grössere Last tragen werden als die Generationen zuvor, die Alten, die selbst mehr sparen müssen und weniger bekommen werden, und die im mittleren Alter, die anstatt mit 65 erst mit 70 in Rente gehen ...

