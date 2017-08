Kanzlerin Merkel hat den geplanten Einstieg ihres Vorgängers Gerhard Schröder beim russischen Konzern Rosneft kritisiert. Zudem sagte sie, sie wolle nach einem Ende der Kanzlerschaft nicht in die Wirtschaft wechseln.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angekündigt, nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft nicht in die Wirtschaft zu wechseln. Auf die Frage nach ihrem Vorgänger Gerhard Schröder sagte Merkel im "Bild"-Interview am Montag: "Ich beabsichtige keine Posten in der Wirtschaft, wenn ich nicht mehr Bundeskanzlerin ...

