Den Haag - Die Im Automobilsektor erleben wir derzeit drei Megatrends: Elektrofahrzeuge, neuartige Fahrerassistenzsysteme und das vernetzte Auto, so Pieter Schop, Senior Portfolio Manager Equity Specialties und Manager Information Technology bei NN Investment Partners (NN IP).Technologieunternehmen würden von allen drei Trends profitieren. Die großen Automobilhersteller würden neue Technologien einführen, um in der neuen - extrem innovativen und technologieorientierten - Welt der Kfz-Industrie wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Umfang und Wert der elektronischen Ausstattung und IT-Komponenten pro Fahrzeug würden deutlich zunehmen und sich voraussichtlich gegenüber dem heutigen Stand noch verzehnfachen. Dieser Technologieschub erfordere große Investitionen. Traditionelle Autobauer, die mit dem Innovationstempo mithalten möchten, würden sich am Investitionsverhalten der Technologieunternehmen orientieren müssen. Das bedeute auch, dass sie ihren Anlegern vermitteln müssten, dass sich ihr Fokus von Profitabilität auf Wachstumschancen verlagere.

Den vollständigen Artikel lesen ...