TURIN/AUBURN HILLS/PEKING (dpa-AFX) - Der chinesische Autobauer Great Wall Motor ist an der Marke Jeep des italienisch-amerikanischen Fahrzeugherstellers Fiat Chrysler interessiert. Wie die US-Website "Automotive News" am Montag berichtet, hat die chinesische Gesellschaft ihr Interesse bekundet und sondiert, ob eine solche Transaktion möglich sei. Die US-Webseite beruft sich dabei auf eine E-Mail von Great-Wall-Präsidentin Wang Fengying. Ein Sprecher des chinesischen Unternehmens bestätigte das Interesse. Fiat Chrysler erklärte unterdessen in einer Mitteilung an die Börse, es gebe keinen entsprechenden Vorstoß.

Am Finanzmarkt war die Reaktion dennoch ausgesprochen positiv. An der Börse in Mailand gewannen die Papiere von Fiat Chrysler 2,8 Prozent an Wert und setzten sich damit an die Spitze des Leitindex FTSE-MIB . Zuvor hatten die Titel bereits von Medienberichten profitiert, nach denen chinesische Autobauer Teile von Fiat Chrysler ins Visier genommen hätten.

Die Analysten von Morgan Stanley schätzen den Marktwert von Jeep auf mehr als 20 Milliarden Euro. Zu Fiat Chrysler gehören Marken wie Jeep, Alfa Romeo, Fiat und Chrysler. Zuletzt hatte der Hersteller signalisiert, dass er offen für strategische Optionen sei./jha/stw/nas

ISIN NL0010877643

AXC0093 2017-08-21/12:17