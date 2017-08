Zürich - Digitalisierung - ein aktueller Trend, der schon lange keine Neuigkeit mehr ist. Es gibt einen branchenübergreifenden Konsens, dass nur wer sich damit auseinander setzt, eine Chance auf zukünftigen Erfolg hat. Und obwohl dieses Credo bereits auch in den entlegensten Orten der Industrienationen angekommen ist, wissen viele Unternehmen noch immer nicht, wie sie den geänderten Anforderungen gegenübertreten sollen. Die OBT AG stellt sich den internen und externen Herausforderungen der Digitalisierung systematisch: einmal im Monat treffen sich die beiden Strategen Thomas Koller, VR-Präsident von OBT und Marcel Yünkes aus dem Fachbereich Informatik und stecken zu diesem Thema die Köpfe zusammen. Gemeinsam besprechen sie aktuelle Fragestellungen, identifizieren mögliche Stolpersteine und erarbeiten praxisnahe Lösungsansätze.

Thomas: Digitalisierung betrifft heute alle - ausnahmslos alle! Wer sich der Digitalisierung heute noch entziehen kann, sind vielleicht Aussteiger und äusserst dickköpfige Senioren. Die Gesellschaft steckt im Privaten schon seit Langem im digitalen Wandel und wer als Unternehmen relevant bleiben will, der muss sich an diese neue Lebenswelt der Kunden anpassen. Es geht aber nicht nur ums MÜSSEN, sondern vor allem ums KÖNNEN. Digitalisierung bietet unglaublich viele Vorteile: Effizienz, Effektivität, Konnektivität, Transparenz, Messbarkeit usw. Wer diese Möglichkeiten nicht nutzen will, ist schon verloren.

Vor allem Geschäftsmodelle, die auf Datenverarbeitung basieren, sollten sich schleunigst mit dem Thema auseinandersetzen und einen digitalen Schlachtplan entwickeln - ansonsten werden sie über kurz oder lang von der Konkurrenz "wegdigitalisiert". Im Treuhandbereich gibt es nach wie vor einen ziemlich hohen Anteil an manueller Belegverarbeitung. Dieser wird auf jeden Fall wegfallen. Und wenn es soweit ist, müssen wir modernste Lösungen für unsere Kunden parat haben.

Marcel: Das sehe ich genauso wie du. Auch die Hersteller von Finanz- und Rechnungswesen Applikationen gehen bereits in diese Richtung. Besonders bei unseren IT Kunden sehen wir die Notwendigkeit als "Early Bird" wahrgenommen zu werden. Hier helfen uns Produkte wie E-Rechnungen, digitale Kreditorenkontrolle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...