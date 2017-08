Nicht nur Air Berlin steckt in Turbulenzen: Bei Deutschlands jüngster Fluglinie klappt bisher wenig bis gar nichts. Dass Sundair trotzdem weiter fliegt, verdankt sie auch dem Steuerzahler.

Der Flieger ist gelandet. Wirklich. Und sogar in Berlin. Eine Webseite namens "berlin-spotter.de" belegt die Ankunft des Airbusses A320 am 21. Juli 2017 um 21:25 Uhr. Fast wie geplant. Läuft doch.

Marcos Rossello hat das Flugzeug in Brasilien geleast. Mit ihm und einer weiteren Maschine soll bei der von ihm im vergangenen Jahr gegründeten Linie Sundair alles gut werden. Bisher ist der nach seinem Sitz in Stralsund benannte Ferienflieger nicht wirklich abgehoben. Seit dem 1. Juli will Sundair Urlauber entspannt zum Ziel bringen, doch viele Reisende sind wegen ständiger Umbuchungen verärgert. Das ist nicht die einzige Panne bei Deutschlands jüngster Fluglinie. Doch ein großer Partner und der hessische Steuerzahler sorgen dafür, dass Rossello vorläufig weitermachen kann.

Die Flugbranche ist nicht gerade ein Magnet für Gründer. Der Einstieg ist teuer und aufwendig, der Wettbewerb vernichtend hart. Selbst Air Berlin, die zweitgrößte Fluglinie Deutschland, hat jüngst Insolvenz angemeldet. Weitere Branchengrößen, wie beispielsweise Alitalia, kämpfen derzeit ums Überleben.

Rossello, früher Geschäftsführer eines IT-Unternehmens, lässt sich davon aber nicht abschrecken. Da Sundair keine eigenen betriebsbereiten Flieger hat, mietet die Linie seit Anfang Juli welche bei der Konkurrenz. Das ist teuer und riskant. Die fremden Flugzeuge sind nicht immer verfügbar. Wenn gerade kein Flieger am richtigen Ort da ist, bucht Sundair die Reisenden um. Deren Urlaub beginnt dann nicht wie geplant, sondern irgendwie, irgendwo, irgendwann.

Lustig finden die das nicht. ...

