Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag leichte Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.141 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,20 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine der Deutschen Lufthansa entgegen dem Trend deutlich im Plus, gefolgt von den Papieren von Infineon und Adidas. "Ich würde es begrüßen, wenn die Lufthansa größere Anteile von Air Berlin übernimmt", hatte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) zuvor dem "Handelsblatt" gesagt. Die Aktien von Thyssenkrupp, Eon und Linde rangieren gegenwärtig am Ende der Liste.