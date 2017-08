München (ots) - Auf den Heimreiserouten sind Staus an diesem Wochenende programmiert: In sechs Bundesländern gehen die Sommerferien zu Ende, darunter in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Land. Richtung Urlaubsgebiete werden die Blechlawinen zwar kürzer, gebannt ist die Staugefahr jedoch nicht: Nun sind viele Späturlauber unterwegs sowie Autofahrer, die nicht an die Ferientermine gebunden sind.



Besonders staugefährdet sind folgende Strecken:



- Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee - Fernstraßen von den Alpen nach München - Großräume Hamburg, Berlin, Köln, München - A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Puttgarden - A 2 Hannover - Dortmund - A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln - Oberhausen - A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck - A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg - A 7 Flensburg - Hamburg - A 7 Füssen/Reutte - Würzburg - Hannover - Hamburg - A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe - A 9 München - Nürnberg - Halle/Leipzig - Berlin - A 11 Dreieck Uckermark - Berlin - A 19 Rostock - Dreieck Wittstock/Dosse - A 24 Dreieck Wittstock/Dosse - Berlin - A 45 Gießen - Hagen - Dortmund - A 61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach - A 81 Singen - Stuttgart



Für etwas Entspannung sorgt das Samstagsfahrverbot für schwere Lkw, das an diesem Wochenende letztmalig in Kraft ist. Es gilt am Samstag von 7 bis 20 Uhr.



Pressekontakt: ADAC Öffentlichkeitsarbeit Externe Kommunikation Johannes Boos Tel. ++49 (0)89 / 7676-2078 johannes.boos@adac.de