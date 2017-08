Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Montag zur Mittagszeit leichte Gewinne. Der SMI eröffnete die Sitzung zunächst kaum verändert, konnte dann aber zulegen und die Marke von 8'900 Punkten zurückerobern. Während andere wichtige Handelsplätze in Europa Verluste verbuchen, bieten hierzulande besonders die schwergewichtigen Nestlé und Novartis etwas Unterstützung. Geholfen habe der etwas stärkere US-Dollar sowie eine gewisse Erleichterung nach dem Rückzug des Chefstrategen von US-Präsident Donald Trump, so ein Analyst in Zürich. Dieser habe doch sehr rechts aussen gestanden, und es bleibe zu hoffen, dass sich "das Personalkarussell" im Weissen Haus nun etwas beruhigt.

Insgesamt verläuft der Handel zum Wochenstart in ruhigen Bahnen, was auch die ganze Woche angesichts weniger bedeutender Makro-Daten - besonders in den USA - anhalten dürfte. Der grösste Event der Woche wird wohl das jährliche Treffen der Notenbanker in Jackson Hole, das allerdings erst am Donnerstag beginnt. Allzu viel sollte man davon jedoch nicht erwarten, heisst es. Hierzulande geht derweil die Berichtssaison weiter, wobei die meisten grossen Unternehmen allerdings bereits durch sind.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 11.50 Uhr 0,41% höher bei 8'910,45 Punkten, nachdem es die vergangenen zwei Handelstage deutlich runterging. ...

