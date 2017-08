Erneut im Minus dürfte der US-Aktienmarkt in die neue Woche starten. Nachdem die Berichtssaison vorüber ist, gibt es nur wenige Kaufgründe, wie Analyst Richard Perry von Hantec Markets sagt: "Die Stimmung ist ziemlich negativ, weil die geopolitischen Risiken um Korea weiter erhöht sind." Am Montag hat ein Manöver der USA mit Südkorea begonnen, das möglicherweise von Nordkorea mit neuen Raketentests oder anderen aggressiven Handlungen und Ankündigungen beantwortet wird. Auch das generelle politische Risiko wegen der Präsidentschaft Donald Trumps schrecke die Investoren ab, sagen Teilnehmer. Sogar die am Montag stattfindende Sonnenfinsternis muss als Grund für mögliche Abgaben herhalten. Viele Teilnehmer verbinden ein solches Ereignis mit einem Börsencrash.

Später in der Woche dürfte dann die Geldpolitik wieder ins Zentrum der Anleger rücken. Ab Donnerstag treffen sich die wichtigsten Notenbanker der Welt zu ihrer jährlichen Konferenz in Jackson Hole und werden dort bis Samstag ihre aktuelle Sicht präsentieren. Bei den Einzelwerten könnten Sempra Energy im Blick stehen, nachdem die Mutter San Diego Gas & Electric für 9,5 Milliarden Dollar den Energieversorger Oncor übernimmt. Auch Berkshire Hathaway, der Investmentkonzern von Warren Buffett, hatte Interesse gezeigt. Fiat Chrysler stiegen vorbörslich um 2,8 Prozent. Die chinesische Great Wall Motor soll Interesse am Kauf der Marke Jeep des italienisch-amerikanischen Autokonzerns haben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2017 06:25 ET (10:25 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.