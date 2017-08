Shikun & Binui will seine Beteiligung an der Immobilienfirma ADO auf über 50 Prozent erhöhen. Sofern die Aufstockung erfolgreich verläuft, kann der israelische Baukonzern mit einem satten Gewinnplus rechnen.

Der israelische Baukonzern Shikun & Binui will den Berliner Immobilien-Investor ADO Properties künftig in seiner Bilanz voll konsolidieren. Shikun & Binui will seine Beteiligung an der Muttergesellschaft von ADO Properties, der ...

