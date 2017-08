Die Öl- und Heizölpreise sind fester in die neue Woche gestartet. Heizölkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen mit Aufschlägen von bis zu 0,8 Cent bzw. Rappen je Liter rechnen. Die Kurzfristentwicklung gestaltet sich damit über das Wochenende Hinaus fest. Mittel- bis langfristig gesehen bleibt Heizöl günstig. Raffinerieausfälle in den USA und ein großangelegtes Militärmanöver in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...