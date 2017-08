FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen stehen am Montagmittag weiter leicht unter Abgabedruck, wenn auch erholt von den Tagestiefs. Händler führen zwar einen Teil des Verkaufsüberhangs auf Abwicklungsgeschäfte nach dem kleinen Verfalltag an den Terminbörsen vom Freitag zurück, übergeordnet belaste aber das Politchaos in den USA. "Mit dem Rückzug der Firmenchefs aus den Beratergremien fürchtet der Markt, dass dies ein Strukturbruch war und sämtliche unternehmensfreundlichen Pläne nun in den Hintergrund treten", sagt ein Händler.

Dies könne sämtliche Börsenträume von Infrastrukturmaßnahmen bis hin zur Steuerreform zunichte machen und entsprechend negativ auf die Aktien ausstrahlen. Vor dem Hintergrund der historischen Sonnenfinsternis am Abend in den USA, die viele Marktteilnehmer traditionell mit einem Börsen-Crash in Verbindung bringen, gebe es daher keine Kaufgründe. Dies spiegele sich auch in den S&P-500-Futures, die etwas nachgeben und auf fallende Kurse an Wall Street deuten.

Daneben warte der Markt auch schon auf "Jackson Hole", das am Donnerstag beginnende Notenbankertreffen in Wyoming, bei dem es aber erst am Freitag spannend werden dürfte, wenn sich die Teilnehmer zu Wort melden.

Gestützt werde die Stimmung andererseits etwas von der andauernden Hausse der Industriemetalle. Das sei ein Zeichen für die weiter gut laufende Weltkonjunktur, heißt es. Der Stoxx-Subindex der Rohstoffwerte liegt mit 0,8 Prozent an der Spitze bei den Branchenindizes. Der DAX gibt um 0,2 Prozent nach auf 12.145 Punkte, der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,1 Prozent auf 3.442 Zähler.

Trennung vom Ölgeschäft bei Moeller-Maersk begrüßt

Gegen den schwachen Trend steigen Moeller-Maersk um 3,9 Prozent. Hier treibt der erste Schritt der lange und heiß ersehnten Trennung vom Ölgeschäft. "Die Börsen wollen Maersk als reines Container- und Logistikunternehmen spielen und zu dessen Zyklik nicht auch noch die Zyklik des Ölgeschäfts dazuhaben", sagt ein Händler. Der französische Energiekonzern Total wird die Ölsparte Maersk Oil für 7,45 Milliarden US-Dollar kaufen. Total zahlt den größten Teil des Verkaufspreises in Aktien. Moeller-Maersk erhält dadurch eine Beteiligung an dem französischen Konzern von rund 3,76 Prozent. Total geben um 0,3 Prozent nach.

Verkaufsfantasie treibt auch Fiat Chrysler an und zwar um 3,3 Prozent. Hier soll es ein angebliches Interesse der chinesischen Gruppe Great Wall Motors an der Chrysler-Marke Jeep geben, berichtet die Zeitung "Automotive News". Schon an den vergangenen Tagen hatte es immer wieder kurstreibende Spekulationen über ein chinesisches Interesse an Fiat gegeben.

Im DAX notieren Lufthansa gegen den Trend kräftig im Plus mit 1,5 Prozent. Hier treiben gleich zwei gute Nachrichten. Zum einen wird die Airline als der Hauptgewinner der Air-Berlin-Pleite gesehen, zum anderen hat Bundeswirtschaftsministerin Zypries die Abschaffung der Luftverkehrssteuer gefordert.

Kein Glück bringt dagegen den Versorgern eine positive Studie von Goldman Sachs. Eon und RWE notieren bis zu 1,4 Prozent im Minus, obwohl die Analysten die Kursziele von Eon, RWE, Uniper und Innogy angehoben haben und die Aktien überwiegend für kaufenswert halten. Für Innogy geht es 1 Prozent nach unten.

Stada nach Übernahme weiter im Fokus

Im Fokus stehen weiter Stada. Die Aktie gewinnt nochmals 1,5 Prozent und notiert mit 73,64 Euro weit über dem Übernahmepreis von 66,25 Euro. Eventuell treiben Shorteindeckungen, einige Anleger setzen vermutlich auch auf einen Squeeze-out. Im Rahmen einer Telefonkonferenz am Vormittag hat Stada klar gestellt, zu den Gesprächen zwischen dem Finanzinvestor Elliott mit dem Käuferkonsortium Bain/Cinven nichts sagen zu können. Es ist unklar, ob Elliott, der rund 9 Prozent der Stada-Aktien hält, diese angedient hat oder nicht.

Datagroup markieren nach Zahlen zum dritten Quartal neue Rekordstände. Der Kurs gewinnt 3,7 Prozent auf 39,60 Euro, im Hoch stand das Papier bei 39,98 Euro. Im vergangenen Geschäftsquartal hat Datagroup das EBITDA gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt, der Umsatz des Cloud- und Outsourcing-Dienstleisters wuchs um ein Viertel. Datagroup sieht sich auch weiterhin auf Wachstumskurs.

Am Devisenmarkt tut sich wenig, und auch bei den Ölpreisen tendieren die Kurse seitwärts, nachdem es dort am Freitag kräftiger nach oben gegangen war. Die Feinunze Gold zeigt sich ebenfalls auf dem Niveau vom späten Freitag und kostet 1.287 Dollar. Am Freitag war der Preis kurz auf 1.301 Dollar und damit ein Jahreshoch nach oben geschossen, weil Anleger wegen der Terroranschläge in Spanien Sicherheit im Goldhafen gesucht hatten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.438,75 -0,21 -7,28 4,50 Stoxx-50 3.041,19 -0,02 -0,59 1,02 DAX 12.134,87 -0,25 -30,32 5,69 MDAX 24.784,70 -0,17 -42,95 11,70 TecDAX 2.257,48 -0,05 -1,15 24,60 SDAX 11.328,63 -0,42 -47,23 19,01 FTSE 7.324,15 0,00 0,17 2,54 CAC 5.100,46 -0,27 -13,69 4,90 Bund-Future 164,38 0,31 0,97 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:29 Fr, 17.08 Uhr % YTD EUR/USD 1,1753 +0,08% 1,1744 1,1748 +11,8% EUR/JPY 128,23 +0,06% 128,15 127,78 +4,3% EUR/CHF 1,1372 +0,21% 1,1347 1,1300 +6,2% EUR/GBP 0,9118 -0,12% 0,9129 1,0944 +7,0% USD/JPY 109,11 -0,01% 109,12 108,77 -6,7% GBP/USD 1,2890 +0,20% 1,2864 1,2858 +4,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,66 48,51 +0,3% 0,15 -14,6% Brent/ICE 52,62 52,72 -0,2% -0,10 -10,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,62 1.284,79 +0,2% +2,82 +11,8% Silber (Spot) 17,03 16,98 +0,3% +0,05 +6,9% Platin (Spot) 982,55 978,15 +0,4% +4,40 +8,7% Kupfer-Future 2,97 2,94 +1,2% +0,04 +17,9% ===

