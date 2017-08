Schneller gehts mit NFC >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » 3,8 im Donaupark und es passt alles... » Mensch vs. Maschine:... Raiffeisen Sie haben sich wieder einmal in der Schlange an der Supermarktkasse gewundert, warum das so lange dauert? Geht das nicht schneller? Ja, das geht - mit NFC. http://bit.ly/2icGwKK >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Alibaba wird Unrecht getan >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Amazon, Facebook & Co: Die vergessenen... » Wie Nordex, AMS, Vipshop, YY Inc.,... Der Aktionär Wen wundert es: Die zwei stärksten Volkswirtschaften der Welt haben die beiden größten E-Commerce-Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...