In den letzten zehn Jahren ist die Wirtschaft durch eine Ära der Austerität gegangen. Die Staatshaushalte wurden flächendeckend gekürzt, weil die Länder versuchten, ihre Budgetdefizite abzubauen. In manchen Fällen war das erfolgreich, aber in manchen hat es auch dazu geführt, dass sich das Wirtschaftswachstum verlangsamte und das Vertrauen der Investoren beschädigt wurde.



Jetzt scheint eine Post-Austeritätszeit anzubrechen. Die USA und die europäischen Länder versuchen, ihre Budgetdefizite durch Wachstum zu stopfen. Dies könnte dem Wirtschaftswachstum einen Schub verleihen und einen guten Zeitpunkt zum Kauf von Aktien darstell...

Mentalitätswandel



Zu Beginn der Finanzkrise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...