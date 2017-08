Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.426,00 -0,03% +8,48% Euro-Stoxx-50 3.438,21 -0,23% +4,49% Stoxx-50 3.041,19 -0,02% +1,02% DAX 12.133,54 -0,26% +5,68% FTSE 7.323,73 -0,00% +2,53% CAC 5.099,27 -0,29% +4,87% Nikkei-225 19.393,13 -0,40% +1,46% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,37 +30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,65 48,51 +0,3% 0,14 -14,6% Brent/ICE 52,68 52,72 -0,1% -0,04 -10,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,49 1.284,79 +0,2% +2,70 +11,8% Silber (Spot) 17,02 16,98 +0,2% +0,04 +6,9% Platin (Spot) 981,70 978,15 +0,4% +3,55 +8,6% Kupfer-Future 2,97 2,94 +1,1% +0,03 +17,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Erneut im Minus dürfte der US-Aktienmarkt in die neue Woche starten. Nachdem die Berichtssaison vorüber ist, gibt es nur wenige Kaufgründe, wie Analyst Richard Perry von Hantec Markets sagt: "Die Stimmung ist ziemlich negativ, weil die geopolitischen Risiken um Korea weiter erhöht sind." Am Montag hat ein Manöver der USA mit Südkorea begonnen, das möglicherweise von Nordkorea mit neuen Raketentests oder anderen aggressiven Handlungen und Ankündigungen beantwortet wird. Auch das generelle politische Risiko wegen der Präsidentschaft Donald Trumps schrecke die Investoren ab, sagen Teilnehmer. Sogar die am Montag stattfindende Sonnenfinsternis muss als Grund für mögliche Abgaben herhalten. Viele Teilnehmer verbinden ein solches Ereignis mit einem Börsencrash.

Später in der Woche dürfte dann die Geldpolitik wieder ins Zentrum der Anleger rücken. Ab Donnerstag treffen sich die wichtigsten Notenbanker der Welt zu ihrer jährlichen Konferenz in Jackson Hole und werden dort bis Samstag ihre aktuelle Sicht präsentieren. Bei den Einzelwerten könnten Sempra Energy im Blick stehen, nachdem die Mutter San Diego Gas & Electric für 9,5 Milliarden Dollar den Energieversorger Oncor übernimmt. Auch Berkshire Hathaway, der Investmentkonzern von Warren Buffett, hatte Interesse gezeigt. Fiat Chrysler stiegen vorbörslich um 2,8 Prozent. Die chinesische Great Wall Motor soll Interesse am Kauf der Marke Jeep des italienisch-amerikanischen Autokonzerns haben.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen stehen weiter leicht unter Abgabedruck, wenn auch erholt von den Tagestiefs. Händler führen zwar einen Teil des Verkaufsüberhangs auf Abwicklungsgeschäfte nach dem kleinen Verfalltag an den Terminbörsen vom Freitag zurück, übergeordnet belaste aber das Politchaos in den USA. Gestützt werde die Stimmung andererseits etwas von der andauernden Hausse der Industriemetalle. Gegen den schwachen Trend steigen Moeller-Maersk um 3,9 Prozent. Hier treibt der erste Schritt der lange und heiß ersehnten Trennung vom Ölgeschäft. Der französische Energiekonzern Total wird die Ölsparte Maersk Oil für 7,45 Milliarden US-Dollar kaufen. Total geben um 0,3 Prozent nach. Verkaufsfantasie treibt auch Fiat Chrysler an und zwar um 3,3 Prozent. Hier soll es ein angebliches Interesse der chinesischen Gruppe Great Wall Motors an der Chrysler-Marke Jeep geben. Im DAX notieren Lufthansa gegen den Trend kräftig im Plus mit 1,5 Prozent. Hier treiben gleich zwei gute Nachrichten. Zum einen wird die Airline als der Hauptgewinner der Air-Berlin-Pleite gesehen, zum anderen hat Bundeswirtschaftsministerin Zypries die Abschaffung der Luftverkehrssteuer gefordert.

Im Fokus stehen weiter Stada. Die Aktie gewinnt nochmals 1,5 Prozent und notiert mit 73,64 Euro weit über dem Übernahmepreis von 66,25 Euro. Eventuell treiben Shorteindeckungen, einige Anleger setzen vermutlich auch auf einen Squeeze-out. Datagroup markieren nach Zahlen zum dritten Quartal neue Rekordstände. Der Kurs gewinnt 3,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:29 Fr, 17.08 Uhr % YTD EUR/USD 1,1758 +0,12% 1,1744 1,1748 +11,8% EUR/JPY 128,29 +0,11% 128,15 127,78 +4,4% EUR/CHF 1,1373 +0,23% 1,1347 1,1300 +6,2% EUR/GBP 0,9117 -0,13% 0,9129 1,0944 +7,0% USD/JPY 109,10 -0,02% 109,12 108,77 -6,7% GBP/USD 1,2896 +0,25% 1,2864 1,2858 +4,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Ostasien und Australien war zu Wochenbeginn keine einheitliche Tendenz auszumachen. Während es in Tokio und Sydney leicht nach unten ging bei den Indizes, zeigten sich die Märkte in Schanghai und Hongkong mit positiven Vorzeichen. Für positive Stimmung sorgte hier die erfolgreiche Kapitalerhöhung bei China Unicom. Die jüngsten politischen Entwicklungen in den USA mit immer neuen Personalquerelen dämpften laut Händlern insgesamt aber etwas die Stimmung. Zudem schwele der Konflikt mit Nordkorea weiter. Für Zurückhaltung bei Aktienkäufen sorgte auch das nahende Notenbankertreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt. In Tokio verlor der Nikkei-225-Index 0,4 Prozent auf 19.390 Punkte. Nach dem vierten Tagesminus in Folge liegt er mittlerweile auf einem Dreieinhalbmonatstief. Händler sprachen von einem sehr dünnen Geschäft. Finanzwerte und Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen standen stärker unter Druck nach der jüngsten Aufwärtstendenz beim Yen. Unter anderem gaben Sony um 1,0 und Nomura Holdings um 1,9 Prozent nach. Der australische Aktienindex S&P/ASX-200 fiel den dritten Tag in Folge zurück, belastet vor allem von Kursverlusten bei den vier großen Banken des Landes. Die Stahlaktie Bluescope brach um 22 Prozent ein. Das Unternehmen hatte zwar eine annähernde Verdopplung des Nettogewinns gemeldet, enttäuschte aber mit dem Ausblick und verstimmte zudem mit der Mitteilung, dass wegen Kartellverdachts gegen Bluscope ermittelt werde. In Schanghai ging es mit den Kursen im Schnitt um 0,6 Prozent nach oben, in Hongkong im späten Handel um 0,5 Prozent. Für gute Stimmung sorgte hier, dass China Unicom als erstes staatlich kontrolliertes Unternehmen im Zuge einer Kapitalerhöhung erfolgreich eine Teilprivatisierung durchgeführt hat, wie sie von Peking auch für anderer Unternehmen vorangetrieben wird. In Hongkong fielen außerdem Lenovo auf ein Sechsjahrestief. Im Späthandel betrug das Minus 3,7 Prozent. Händler sprachen von Anschlussverkäufen nach den enttäuschend ausgefallenen Geschäftszahlen des PC-Herstellers in der Vorwoche. Aufwärts ging es dagegen mit Aktien aus dem Immobiliensektor. Angetrieben wurden sie von gut ausgefallenen Geschäftszahlen von Sunac.

CREDIT

Leicht ausgeweitet zeigen sich am Montag die Prämien der Kreditversicherungen gegen den Ausfall von europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS). Händler machen als Grund dahinter die allgemein gestiegene Risikoaversion aufgrund der politischen Unruhen in den USA aus. Sie zeige sich auch in den Kursverlusten der Aktien und umgekehrt den Gewinnen der Rentenmärkte. Echte Impulsgeber für den Kreditmarkt durch Notenbanken oder Wirtschaftsdaten gebe es zum Wochenstart nicht.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Commerzbank löst Ratenkredit-JV mit BNP Paribas auf

Die Commerzbank kann das Ratenkreditgeschäft, das sie bislang in einem Joint Venture mit BNP Paribas betrieben hat, alleine führen. Wie die Bank mitteilte, hat sie sich mit BNP auf eine Auflösung des Gemeinschaftsunternehmens geeinigt. 300.000 Kundenverträge mit einem Ratenkreditportfolio von rund 3,5 Milliarden Euro gehen auf die Commerzbank über. Finanzielle Einzelheiten nannte die Bank nicht.

Die Transaktion sei bereits zum 18. August in enger Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden vollzogen worden. Die Genehmigung des Bundeskartellamts lag bereits vor.

Stada will Synergien heben und Effizienz steigern

Stada zeichnet nach der geglückten Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven ein rosiges Bild der Zukunft. Der Arzneimittelkonzern will mit Hilfe der neuen Eigentümer langfristig eine führende Position im globalen Wettbewerb einnehmen. Aber es gibt auch einiges zu tun: Die Effizienz müsse gesteigert werden und mehr Synergien innerhalb des Unternehmens gehoben werden. Auch die Suche nach einem neuen Konzernchef läuft weiter. "Wir müssen profitabler werden", sagte der interimistisch amtierende Vorstandschef Engelbert Coster Tjeenk Willink in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Tarifeinigung bei Uniper

Der monatelange Tarifkonflikt beim Energieversorger Uniper ist beendet. Der Konzern verständigte sich mit Verdi und der IG Bergbau, Chemie, Energie auf einen Tarifkompromiss, wie beide Gewerkschaften mitteilten.

Ein Erfolg sei der Abschluss eines bis mindestens 2022 laufenden Tarifvertrages zur sozialen Absicherung, der unter anderem betriebsbedingte Kündigungen ausschließe und die Inanspruchnahme von Vorruhestandsregelungen ermögliche, teilte Verdi mit. "Vor dem Hintergrund der weiterhin schwierigen politischen Rahmenbedingungen zur Zukunft der Kohleverstromung ist diese langfristige Absicherung für unsere Mitglieder sehr wichtig", sagte Verdi-Verhandlungsführer Immo Schlepper laut Mitteilung.

Great Wall bestätigt Interesse an Fiat-Chrysler-Marke Jeep

