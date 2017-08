Verbrauchergruppen bevorzugen bestimmte Waschmittelmarken. Je nachdem, ob Duft, Umweltverträglichkeit oder Reinigungsleistung bei der Auswahl im Vordergrund stehen, gibt es ganz unterschiedliche Präferenzen.

Waschmittelmarken haben treue Fans. Es überrascht daher auch nicht, dass weniger als die Hälfte der Käufer von Ariel oder Persil - wir befragen ab 18 Jahren - jeweils den Kauf der anderen Marke überhaupt nur in Betracht zieht.

Dazu betrachten wir aktuelle Antworten zur Frage nach dem Relevant Set, also von welchen Marken sich Verbraucher grundsätzlich vorstellen können, ein Produkt zu kaufen. Und dank unserer täglichen repräsentativen Umfragen unter Deutschen ab 18 Jahren können wir dies insgesamt für 35 Wasch- und Reinigungsmittelmarken betrachten. An der Spitze steht Persil mit 41 Prozent, es folgt Lenor mit 35 und an dritter Stelle Ariel mit 33 Prozent.

Lenor und Domol sind dufte

Abweichende Präferenzen zeigen sich, wenn wir bestimmte Kaufkriterien als Voraussetzung definieren. Verbraucher, die angeben, dass ihnen der Duft eines Waschmittels beim Kauf wichtig ist, haben am häufigsten die Weichspüler-Marke Lenor im Relevant-Set. Persil und Ariel sind bei ihnen weiterhin überdurchschnittlich beliebt. Auch Vernel und Kuschelweich gewinnen ...

