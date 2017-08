Das TSI-USA Depot zeigt sich gegen den allgemeinen Markttrend robust und kann weiter zulegen. Die 100-Prozent-Marke ist zum Greifen nah. Zwei Depotwerte konnten im Vergleich zur letzten Ausgabe prozentual zweistellig zulegen. Auch bei den restlichen Aktien im Depot sind alle Trends intakt- ein Einstieg also jederzeit möglich. Das TSI USA-System hat zudem sein Fundamentalbarometer zur Warnung vor Abschwüngen an der Börse scharf geschaltet, die das Depot-Risiko bei gleichbleibender Renditeerwartung senkt. Welches Signal er aktuell aussendet, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe. Die dauerhafte Suche nach der neuen Apple oder Microsoft TSI USA ist mit dem Ziel angetreten, die neue Apple, Microsoft oder Tesla bereits im Anfangsstadium in das Depot zu bekommen. Eines haben all diese Aktien gemeinsam: Sie entstammen allesamt dem Nasdaq Composite. Dieser riesige Index vereint Tech-Aktien aus aller Welt. Mit über 2.500 gelisteten Werten ist er allein zehn Mal so groß wie DAX, MDAX, TecDAX und SDAX zusammen. Aktuell befinden sich im Depot nur Highflyer. Anleger können in diese Aktien jederzeit einsteigen. Bewährtes TSI-System für die US-Techs Für die Tech-Aktien aus dem Nasdaq Composite wurde das TSI-System nochmals zugeschnitten und dynamisch ausgelegt. Es identifiziert damit präzise nur die stärksten Aufwärtstrends in einem Umfeld, das ohnehin von aussichtsreichen Investments nur so wimmelt. Und so befinden sich im Depot etliche Aktien, die sich bereits verdoppelt haben oder gerade auf dem besten Weg dazu sind. Darunter die früh entdeckten Highflyer AMD und Exelixis. TSI USA 2x pro Monat Testen Sie TSI USA in der Einzelausgabe (23,99 Euro) und lassen Sie sich von uns überzeugen. Wer Geld sparen möchte, entscheidet sich dann für das Abo zum Preisvorteil für 499 Euro im Jahr.

