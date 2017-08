Das Weihnachtsgeschäft könnte laut Einschätzungen der Deutschen Post für einen neuen Paket-Rekord sorgen. Dank des boomenden Online-Handels hat die Post zuletzt immer mehr Lieferungen zugestellt.

Die Deutsche Post peilt im wichtigen Weihnachtsgeschäft in Deutschland einen neuen Rekord in ihrem boomenden Paket-Geschäft an. Er rechne mit einer Menge von "signifikant über acht Millionen", an Spitzentagen sogar mit 8,7 Millionen Paketen am Tag, sagte Post-Vorstandsmitglied Jürgen Gerdes am Montag in Bochum. An normalen Tagen liefert der Konzern in Deutschland rund 4,3 Millionen Pakete aus. Für die vergangene Weihnachtssaison war die Post von mehr als acht Millionen Paketen pro Tag in Deutschland ausgegangen.

Die Post stellt dank des boomenden Online-Handels immer mehr Pakete zu. Die Verbraucher bestellen bei Internet-Händlern von Amazon bis Zalando Waren - die Bonner bringen diese dann den Kunden. Zugleich knüpft Gerdes ein immer engmaschigeres Paket-Netz.

Zweieinhalb Jahre nach der Schließung des Opel-Werkes in Bochum gibt es für den Ruhrgebietsstandort neue Hoffnung: Die Post baut auf Teilen des ehemaligen Werksgeländes eines der größtes Paketzentren Europas mit bis zu 600 Arbeitsplätzen. An dem Spatenstich am Montagvormittag ...

