Frankfurt am Main - Der Euro hat am Montag in einem ruhigem Umfeld zum US-Dollar die Verluste im frühen Handel bis am frühen Nachmittag wieder wettgemacht und kostet mit 1,1767 USD wieder etwa so viel wie am Freitagabend. Gegenüber dem Franken liegt der Euro mit 1,1375 nach 1,1350 CHF am Freitagabend leicht im Plus.

Konjunkturdaten, die den Euro hätten gross bewegen können, standen am Vormittag nicht an. Auch nachmittags werden keine marktrelevanten Wirtschaftszahlen erwartet. Die Entlassung von Chefstratege Stephen Bannon aus dem Weissen Haus hatte ebenso wenig Einfluss auf die Devisenkurse wie das an diesem Montag beginnende gemeinsame Militärmanöver der USA und Südkoreas. Das Manöver findet ...

