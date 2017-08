Die Zahl der Toten bei den Terroranschlägen in Spanien ist auf 15 gestiegen. Das teilte der katalanische Innenminister Joaquim Forn am Montag mit.

Demnach steht der Tod eines Mannes, der nach der Terrorfahrt in Barcelona erstochen wurde, im Zusammenhang mit dem Anschlag. Unterdessen haben die Behörden den mutmaßlichen Todesfahrer von Barcelona identifiziert. Es soll sich um den 22-jährigen Marokkaner handeln, nach dem die Polizei bereits seit einigen Tagen fahndet. Der Mann wird mittlerweile in ganz Europa gesucht.

Er soll den Kleintransporters gefahren haben, der am Donnerstagnachmittag in Barcelona in eine Menschenmenge gerast war.