Hannover - Die Marktteilnehmer sehen gespannt dem Auftritt von Mario Draghi auf der höchstrangig besetzten Notenbanktagung in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming entgegen, so die Analysten der Nord LB.Vor drei Jahren habe Draghi die Märkte eben dort auf die dann in der Folge umgesetzten Ankaufprogramme vorbereitet. Der hübsche Ort in den Rocky Mountains biete also offenbar ein opportunes und prominentes Podium, um wichtigen geldpolitischen Weichenstellungen kommunikativ den Weg zu ebnen. Die Analysten würden allerdings nicht davon ausgehen, dass der EZB-Ratsvorsitzende am Freitag bereits verbindlichere Hinweise zur Umsetzung des mit dem Begriff "Tapering" umschriebenen schrittweisen Ausstiegs aus dem Expanded Asset Purchasing Programme gebe, welches im nächsten Jahr so oder so ganz oben auf der To-Do-Liste der Währungshüter stehe.

