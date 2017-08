Hannover - Wenig verändert zum Vorwochenbeginn präsentieren sich die Renditen der Benchmarkanleihen: Die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen liegt bei 0,40%, die der US-Treasuries bei 2,20%, so die Analysten der Nord LB.Geopolitische Verunsicherungen würden weiterhin für einen Zufluss in Safe Haven Assets sorgen, gleichzeitig überzeuge der amerikanische Präsident keineswegs. Geldpolitisch scheine sich (vorübergehend) eine gewisse Pause abzuzeichnen: Angesichts moderater Inflationsdaten beiderseits des Atlantiks würden sich die Notenbanker vorerst zurückhalten, was die Renditen unten halte. Allerdings würden die Analysten weiterhin von einer Verkündigung der ersten Wertpapierverkäufe durch die Federal Reserve im September, einer Andeutung von Tapering durch die EZB im Herbst und einem erneuten Zinsschritt der FED im Dezember ausgehen. Insofern hätten die Renditen durchaus noch Potenzial nach oben. Bei den anstehenden Wirtschaftsdaten sei der Blick mit der ZEW-Umfrage und dem ifo-Index auf Deutschland gerichtet - ab Freitag könnten aber auch Äußerungen von Notenbankern auf der Konferenz in Jackson Hole die Kapitalmärkte bewegen. (21.08.2017/alc/a/a)

