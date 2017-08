Frankfurt - Union Investment hat ein Büroportfolio mit fünf Einzelobjekten in der Nähe des Internationalen Flughafens von Brüssel aus dem Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Europa (ISIN DE0009805515/ WKN 980551) verkauft, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...