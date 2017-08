Alle reden von US-Tech-Konzernen. Dabei macht etwa Amazon-Rivale Alibaba gerade die Pace: Quartalsgewinn verdoppelt, konkurrenzlos in Südostasien. Und die Aktie? Alibaba ist zu Hause in der E-Commere-Goldgräber-Region: in Asien. Dem am schnellsten wachsenden Markt für E-Commerce. Wo Amazon hier und da den Eintritt scheut. Spuren hinterlässt das in der jüngsten Quartalsbilanz. Und auf dem Kurszettel? Antje Erhard hat nachgeschaut.