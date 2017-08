Liebe Leser,

am letzten Handelstag der vergangenen Woche war es bei der Deutsche Bank-Aktie nochmal spannend. Im Xetra-Handel war der Titel zunächst deutlich unter die 14-Euro-Marke gefallen, stand im frühen Handel gar unter 13,80 Euro. Doch Stück für Stück eroberte die Deutsche Bank-Aktie Terrain zurück. Am Ende des Xetra-Handels am Freitag schaffte es die Aktie zwar nicht ganz ins Plus - gerade ein Cent fehlte dafür -, aber immerhin schloss sie wieder über der 14-Euro-Marke, der Schlusskurs ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...