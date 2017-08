Die Deutsche Bank hat Kunden aus China und dem nahen Osten im Visier. Deshalb will sie, ungeachtet des Brexits, ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in London ausbauen. Das Team soll mit 20 Kundenberatern verstärkt werden.

Die Deutsche Bank will ungeachtet des Brexits ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in Großbritannien ausbauen. Im Visier habe das größte deutsche Geldhaus dabei vor allem Kunden aus China und dem Nahen Osten, sagte Deutsche-Bank-Manager Peter Hinder der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Montag veröffentlichten Interview. Chinesen hätten eine Vorliebe für die britische Metropole wegen der Sprache und des anglo-sächsischen Rechtssystems, das ihnen bereits aus Hongkong bekannt ist. "Es gibt viele Vorzüge, die mit dem Brexit nicht verschwinden werden", sagte Hinder. Der ehemalige UBS-Manager ist seit Dezember 2016 bei der Deutschen Bank für die Schweiz und das Geschäft mit reichen Privatkunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zuständig - mit Ausnahme des Heimatmarkts Deutschland.

