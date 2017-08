FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens setzt in der Affäre um die Kraftwerksturbinen auf der Krim weiter auf die russische Justiz. Ein Gericht in Moskau habe "die Klage der Siemens AG auf Rückabwicklung des Vertrages im Hauptsacheverfahren zugelassen", erklärte ein Sprecher des Technologiekonzerns auf Anfrage. Am 18. September finde die erste Anhörung statt.

Gescheitert war Siemens allerdings am vergangenen Freitag vor dem Gericht mit dem Antrag, die vier Turbinen per einstweiliger Verfügung beschlagnahmen zu lassen. "Auf die Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens kann daraus nicht geschlossen werden", hieß es von Siemens jetzt.

Die Gasturbinen einer russischen Siemens-Tochter waren kürzlich auf der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim aufgetaucht. Nach den gültigen EU-Sanktionen gegen Russland dürfen europäische Unternehmen dort keine Geschäfte machen.

Siemens hatte die Turbinen laut Vertrag für ein Kraftwerk geliefert, das auf der Halbinsel Taman in direkter Nachbarschaft zur Krim errichtet werden sollte und sieht sich als Opfer seines russischen Vertragspartners Technopromexport.

Wegen der Siemens-Turbinen hatte die EU vor zwei Wochen ihre Sanktionen gegen Russland ausgeweitet. Mit Hilfe der Siemens-Turbinen wolle Russland auf die Krim eine von der Ukraine unabhängige Energieversorgung aufbauen, hatte die EU zur Begründung erklärt.

Unklar ist derzeit, ob Russland die Turbinen ohne Hilfe von Siemens überhaupt anschließen und in Betrieb nehmen kann. Beides gilt als technisch äußerst kompliziert. Siemens wollte sich zu dieser Frage nicht äußern.

