Die Aktie des australischen Gold-Explorers Alicanto Minerals (WKN: A1J08P) kannte in letzter Zeit - wie so viele Goldminen - nur den Weg nach unten. Unabhängig vom Goldpreis bahnt sich nun eine Trendwende an.Dank der abgeschlossenen Kapitalmaßnahme sind die Taschen nun voll. Anstehende Bohrergebnisse könnte die zwei aussichtsreiche Goldlagerstätten und einen Deal mit Schwergewicht Barrick Gold. Das Unternehmen kann mit Fug und Recht behaupten, dass diese Konstellation qualitativ hochwertiger Assets sicherlich nur eine überschaubare Anzahl der Goldexplorer auf diesem Planeten besitzt.Barrick Gold im Rücken - auch die Nachbarschaft ist imposantFür sein Flagship-Projekt "Arakaka" in Guyana ...

Den vollständigen Artikel lesen ...