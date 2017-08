Noch-B&C-Chef Felix Strohbichler (43) wird neuer Finanzchef (CFO) des Salzburger Kranherstellers Palfinger. Er tritt per 1. Oktober 2017 die Nachfolge von Christoph Kaml an, der das Unternehmen nach beinahe neun Jahren im Vorstand für eine neue Herausforderung in München verlassen wird."Wir freuen uns, mit Felix Strohbichler ...

