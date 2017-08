Seit über einem Jahr fährt die Europäische Zentralbank einen Nullzins-Kurs, zuletzt stieg die Kritik an der lockeren Geldpolitik. Privathaushalte kommen dennoch auf eine positive Rendite, sagt nun die Bundesbank.

Anleger gehen nach Einschätzung der Bundesbank trotz der Nullzinspolitik der EZB nicht völlig leer aus. Die privaten Haushalte sind demnach im ersten Quartal 2017 auf eine Gesamtrendite, in der die Inflation bereits abgezogen ist, von 1,9 Prozent gekommen, wie die deutsche Notenbank am Montag in ihrem jüngsten Monatsbericht mitteilte. Dies liege zwar unter dem langfristigen Mittel seit 1991 von 2,8 Prozent. Die Gesamtrendite übertraf ...

