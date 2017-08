Volkwagen und Tata Motors wollten ein erschwingliches Auto für den indischen Markt entwickeln - die Kooperation scheiterte jedoch. Die Wolfsburger halten aber an ihren Plänen fest und setzen nun auf Konzerntochter Skoda.

Nach dem Scheitern der Allianz mit dem indischen Autobauer Tata Motors zum Bau eines Billigautos setzt Volkswagen auf Bordmittel. Die im Konzern für das Projekt zuständige Tochter Skoda habe eine Reihe von Ideen entwickelt, um bestehende Fahrzeugarchitekturen so weiterzuentwickeln, dass sie den Anforderungen des indischen Marktes entsprächen, sagte Strategiechef Thomas Sedran der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Montag veröffentlichten Interview. "Wie und ob wir es hinkriegen, das muss ...

