ROUNDUP/Nach geglückter Übernahme: Stada drückt beim Umbau aufs Tempo

BAD VILBEL - Nach dem hauchdünn besiegelten Verkauf an Finanzinvestoren will der Pharmakonzern Stada bei seinem Umbau aufs Tempo drücken. Der Hersteller von Nachahmermedikamementen und rezeptfreien Markenprodukten werde die bereits eingeläuteten Effizienz- und Wachstumsprojekte intensivieren und mit Hochdruck vorantreiben, sagte Konzernchef Engelbert Willink am Montag während einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Die detailliertere Strategie will der Konzern in den nächsten Wochen vorstellen.

Ministerin Zypries will Lufthansa durch Air Berlin stärken

BERLIN - Im Streit um den Verkauf der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin befürwortet Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries eine Stärkung der Lufthansa . "Ich würde es begrüßen, wenn die Lufthansa größere Anteile von Air Berlin übernimmt", sagte die SPD-Politikerin dem "Handelsblatt" (Montag). Die Lufthansa sei "ein Champion im Luftverkehr", sagte Zypries.

ROUNDUP: Chinesischer Autobauer Great Wall nimmt Fiat-Marke Jeep ins Visier

TURIN/AUBURN HILLS/PEKING - Der chinesische Autobauer Great Wall Motor ist an der Marke Jeep des italienisch-amerikanischen Fahrzeugherstellers Fiat Chrysler interessiert. Wie die US-Website "Automotive News" am Montag berichtet, hat die chinesische Gesellschaft ihr Interesse bekundet und sondiert, ob eine solche Transaktion möglich sei. Die US-Webseite beruft sich dabei auf eine E-Mail von Great-Wall-Präsidentin Wang Fengying. Ein Sprecher des chinesischen Unternehmens bestätigte das Interesse. Fiat Chrysler erklärte unterdessen in einer Mitteilung an die Börse, es gebe keinen entsprechenden Vorstoß.

ROUNDUP: Sempra schnappt Starinvestor Buffett Stromanbieter Oncor weg

DALLAS/SAN DIEGO - Im Kampf um den texanischen Stromanbieter Oncor kommt der kalifornische Energiekonzern Sempra Energy den Investoren Warren Buffett und Paul Singer in die Quere. Sempra will Oncor samt seinem insolventen Mutterkonzern Energy Future Holdings (EFH) für rund 9,45 Milliarden US-Dollar (8,0 Mrd Euro) kaufen. Das Unternehmen habe eine entsprechende Vereinbarung geschlossen, teilte Sempra am Montag in San Diego mit. Damit bietet Sempra etwas mehr als seine Rivalen. Einschließlich Schulden habe der Deal einen Wert von 18,8 Milliarden Dollar, hieß es.

Darmstädter Merck-Konzern will vor weiteren Großübernahmen Schulden abbauen

FRANKFURT - Der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA will sich nach der milliardenschweren Übernahme des US-Laborspezialisten Sigma-Aldrich mit größeren Zukäufen zurückhalten. Erwerbe bis 500 Millionen Euro seien möglich, sagte Finanzchef Marcus Kuhnert der "Börsen-Zeitung" (Samstagausgabe). Was darüber hinausgehe, müsse durch den Verkauf anderer Unternehmensteile finanziert werden. Grünes Licht für größere Akquisitionen werde es erst geben, wenn der Verschuldungsgrad - das Verhältnis von Nettoverschuldung zu operativem Ergebnis (Ebitda) - bei etwa 2 angekommen sei. Zuletzt lag die Relation bei 2,4.

ROUNDUP: Total kauft Ölgeschäft von Reederei Moeller-Maersk

PARIS/KOPENHAGEN - Der französische Ölkonzern Total will das Ölgeschäft der dänischen Reederei Moeller-Maersk übernehmen. Das Transaktionsvolumen liege inklusive Schulden bei 7,45 Milliarden US-Dollar (6,65 Mrd Euro), teilten beide Unternehmen am Montag mit. Im Zuge der Übernahme erhalte Moeller-Maersk 97,5 Millionen Total-Aktien und damit einen Anteil von rund 3,76 Prozent an Total. Zudem übernehme Total Schulden in Milliardenhöhe. Der französische Ölkonzern will mit dem Kauf seine Position in der Nordsee stärken.

Commerzbank macht bei Ratenkrediten Schluss mit BNP Paribas

FRANKFURT - Die Commerzbank betreibt ihr Ratenkredit-Geschäft ab sofort alleine. Das Gemeinschaftsunternehmen mit der französischen Großbank BNP Paribas sei beendet worden, erklärte das Frankfurter Geldhaus am Montag. 300 000 Kundenverträge mit einem Kreditportfolio von insgesamt 3,5 Milliarden Euro gehen auf die Commerzbank über. Auch 150 Mitarbeiter wechseln dort hin.

Praxair-Fusion: Vorstand und Aufsichtsrat von Linde werben für Aktientausch

MÜNCHEN - Der Münchener Gasekonzern Linde treibt die geplante Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair voran. Wie der Dax -Konzern am Montag in München mitteilte, empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat der Linde AG in einer gemeinsamen Erklärung die Annahme des Tauschangebots der Linde plc. Die Aktionäre der Linde AG können ihre Aktien seit vergangener Woche bei der neuen Holdinggesellschaft Linde plc einreichen. Dabei sollen Anteilseigner für eine eingereichte Aktie 1,54 Papiere der neuen Holding erhalten. Die Frist läuft bis zum 24. Oktober. Bei einer Annahmequote unter 75 Prozent könnte die Fusion noch platzen.

Uniper-Beschäftigte machen Zugeständnisse für Kündigungsverzicht

ESSEN - Der Kraftwerksbetreiber Uniper verzichtet in Deutschland bis Ende 2022 auf betriebsbedingte Kündigungen für die Mehrzahl der Beschäftigten und spart im Gegenzug bei den Gehältern. Auf einen entsprechenden Tarifvertrag haben sich Vertreter der Gewerkschaften IG BCE und Verdi sowie das Unternehmen geeinigt, wie Uniper am Montag mitteilte. "Das ist ein weiterer Schritt, um das Unternehmen wettbewerbsfähig zu machen und damit auch langfristig Arbeitsplätze zu sichern", sagte Uniper-Vorstandschef Klaus Schäfer.

Vontobel kauft Osteuropa-Geschäft von Notenstein La Roche

ZÜRICH - Die Bank Vontobel übernimmt von der Privatbank Notenstein La Roche deren Osteuropa-Geschäft. Dieses umfasse verwaltete Vermögen von rund 2 Milliarden Schweizer Franken, teilten die beiden Banken am Montag mit. Das Geschäft sei für die Raiffeisen-Tochter wegen der Fokussierung auf den Heimmarkt Schweiz sowie ausgewählte internationale Zielmärkte nicht mehr strategisch gewesen.

Weitere Meldungen -'WSJ': Nestle vor US-Gericht wegen Vorwürfen zum Wassergeschäft -Postchef fordert Nummernschild für Drohnen -Finnischer Handyhersteller will mit Nokia-Handys zurück an die Weltspitze -Post startet Bau eines Paketzentrums in Bochum -Branche sieht Stromnetz nicht vorbereitet für Ausbreitung von E-Autos -Siemens verliert Streit um Turbinen vor Moskauer Gericht -Dobrindt wirbt für Umtauschprämien der Autobauer -Bier und Donuts: Wie die Sonnenfinsternis sich auszahlt -Aldi startet Online-Plattform für Videospiele -Einstieg von chinesischer HNA bei Duty-free-Konzern Dufry abgeschlossen -Fertighäuser werden immer beliebter -Saudische Fluglinie: Katar verhindert Flüge für Pilger -Facebook-Chef Zuckerberg will Babypause einlegen -Deutsche Post startet Bau eines Paketzentrums auf Ex-Opelgelände -Deutsche Bahn kauft großen Busbetreiber in Kroatien -Rosneft und Partner kaufen indische Ölfirma Essar -Merkel: Schröders Wechsel zu Rosneft 'nicht in Ordnung' -'Tatort'-Duo aus Münster auch bei Wiederholung bärenstark -ROUNDUP/USA: Action-Komödie 'Hitman's Bodyguard' schlägt 'Lucky Logan' -ROUNDUP/Brandanschläge: Züge Berlin-Hannover fahren weiter nur eingeschränkt -Immer weniger Weinbaubetriebe - aber Größe wächst -Hessen-Tourismus im Aufwind: Mehr Gäste und Übernachtungen -Urteil: Kassen können Verträge für Impfstoffe nicht einfach kündigen -Verbände warnen vor Apothekensterben -Weil sieht weiter kein Problem in Doppelrolle als Regierungschef und VW-Aufseher -Nach G20-Krawallen: Hamburger Sparkasse eröffnet Übergangsfiliale auf Schanze -Verbraucherschützer: Kreditkarten-Angebote genau prüfen -Seehofer schließt Steuererhöhungen und Verbrenner-Verbot aus -Merkel: Können bei der Förderung der Games-Branche noch zulegen -Apfelbauern rechnen nach Frost zur Blütezeit mit geringerer Ernte -Kassen können Rabattverträge für Impfstoffe nicht einfach kündigen -Gabriel: Kein Grund für Warnung vor Spanien-Reisen -VW schickt E-Bulli ID Buzz in Serie -Veranstalter: Türkei-Touristen unbeeindruckt von Gabriels Warnung -Ursachenforschung an Rheintalbahn dauert - Arbeiten im Untergrund -Adidas macht mit 'Speedfactory' ernst - Konkurrenz schläft nicht -Mitten im Hochsommer: Hersteller starten Lebkuchen-Produktion -Cathay Pacific will 32 Airbus-Mittelstreckenjets bestellen -Inhaftierter Audi-Motorentwickler sagt aus

