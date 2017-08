Die Schweiz ist nicht nur das Land von Banken, Schokolade und Big Pharma, sondern ein Biotech-Land. Die Biotechnologieszene hat allerdings an der Börse schwere Zeiten hinter sich. Diese scheinen jetzt vorbei, denn einige gute Unternehmen stehen in den Startlöchern für höhere Kurse. Dabei gilt es die Spreu vom Weizen zu trennen.

Kurz vor der Finanzkrise schien die Euphorie zunächst grenzenlos, so grenzenlos, dass Firmen an die Schweizer Börse gehen konnten, die gerade mal einen Medikamentenkandidaten in die klinische Prüfungsphase II geschickt hatten. Auf den Hochmut folgt bekanntlich der Fall. Der Biotech-Index wurde von der Schweizer Börse SIX kurzerhand in die Wüste geschickt und ist heute ein gemischter Index SXI Bio+Medtech® aus überwiegend Medizinaltechnik. Auf das frühere breite Spektrum kleinerer Werte wurde verzichtet. Zu katastrophal war die Bilanz der Entwicklungsboutiquen von Arpida über Addex bis Cytos. Es brauchte ein halbes Jahrzehnt und ein exzellentes allgemeines Börsenumfeld bis sich ein Schweizer Biotech-Unternehmen wieder an die Börse traute. Damit war die Durststrecke aber kürzer als in Deutschland. Für Anleger ist das Wiedersehen geglückt. Molecular Partners, so der Name des Erfolgs-IPO, eröffnete Ende 2014 deutlich über dem Ausgabepreis von 22,40 CHF und liegt auch heute noch darüber. Molecular Partners setzt auf seine "Darpins". Das sind im weitesten Sinn künstliche Antikörper, mit denen Diagnostik und Therapie vereinfacht werden können.

Solche universell einsetzbaren Plattformtechnologien werden häufig als Investmentstory verkauft. Bei Addex aus Genf, einem für Anleger traurigen Kapitel aus der Zeit der übertriebenen Erwartungen sind es allosterische Modulatoren, die als Wunderwaffe auftraten. Nach zahlreichen Enttäuschungen bei klinischen Studien hängen die Aktien von Addex am seidenen Faden. Erstzeichner aus 2007 sind hier mit ihrem Engagement wenig glücklich. Von den ursprünglich 73 Franken sind nur noch rund zwei übrig.

Eigentlich ideales Umfeld

