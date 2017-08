-------------------------------------------------------------- HIER REGISTRIEREN http://ots.de/ncNXM --------------------------------------------------------------



Rund um die Bundestagswahl immer aktuell informiert: Mit dpa-Topic liefert die Deutsche Presse-Agentur Entscheidern die neuesten Meldungen zu Wahlkampf, Kandidaten und Ergebnissen. Einfach, klar, kompakt: entweder für das Smartphone optimiert oder per E-Mail. Der Newsticker zur Bundestagswahl ist auf das Informationsbedürfnis von Institutionen, NGOs, Verbänden und Unternehmen zugeschnitten. dpa-Topic btw17 sorgt für den entscheidenden Wissensvorsprung, verifiziert von Deutschlands größter Nachrichtenagentur.



"dpa-Topic macht es den Entscheidern aus Institutionen und Unternehmen sehr einfach, an die richtigen Informationen aus der dpa-Redaktion zu kommen", sagt Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung. "Geschwindigkeit und Verlässlichkeit sind unsere Key-Faktoren. Unmittelbar nach der Registrierung erhalten die Bezieher des Newstickers die ersten Meldungen. Selbstverständlich mobil per Web-App. Und alles in der gewohnten dpa-Qualität. Ein wertvolles Tool für alle Professionals, die in den heißen Wochen vor der Wahl schnelle und richtige Entscheidungen treffen müssen."



Und so funktioniert dpa-Topic: Die Registrierung für den Service erfolgt unter der Adresse http://dpaq.de/btw2017. Entweder über die E-Mail-Adresse oder das Login für Facebook oder LinkedIn. Kurz nach der Registrierung beginnt die Belieferung mit den Inhalten. Das Angebot ist unverbindlich für die ersten drei Tage. Innerhalb der Anwendung können die User selbstständig ihre Kontodaten verwalten oder die Lieferoptionen auswählen. Der Bezug des Newstickers zur Bundestagswahl kostet 25 Euro pro Woche. dpa-Topic btw17 ist buchbar ab 21. August und endet am 3. November 2017.



ACHTUNG: dpa-Topic ist ein reines B2B-Angebot, das sich an Institutionen, Organisationen und Unternehmen richtet. Privatpersonen können bei dpa direkt keinen Zugang erwerben. Sie bekommen die dpa-Inhalte über die deutschen Medien.



Über die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH



Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender, Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern.



Weitere Informationen unter: www.dpa.com



